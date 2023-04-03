Pavel Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Juroska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Juroska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Juroska 7 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Juroška şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Juroska Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pavel Juroska'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Juroska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Juroska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Juroska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Juroska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ostrava U19

30 Ağustos 2019 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2020 yılında Slovacko B

Pavel Juroska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Juroska şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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