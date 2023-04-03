Pavel Kacor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kacor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Kacor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Kacor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Kacor 12 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Kačor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Kacor Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Pavel Kacor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Kacor'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Kacor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Kacor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Pavel Kacor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Kacor şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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MFK Karviná (2016 - )
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