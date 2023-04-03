Pavel Kacor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Kacor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pavel Kacor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Kacor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.