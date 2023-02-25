Pavel Klenye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Klenye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Klenye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Klenye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Klenye 28 Nisan 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кленьё Павел Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Klenye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Pavel Klenye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Klenye'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Klenye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/klen99/

Pavel Klenye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Klenye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Klenye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Klenye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Minsk

22 Ağustos 2019 yılında Gomel

9 Nisan 2020 yılında Lokomotiv Gomel

22 Şubat 2021 yılında Torpedo Zhodino

21 Şubat 2022 yılında FK Minsk

21 Temmuz 2022 yılında BK Maxline

Pavel Klenye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Klenye şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Klenye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 3 gol atmıştır.

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