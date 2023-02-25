Pavel Lovgach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Lovgach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Lovgach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Lovgach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Lovgach 2 Mart 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ловгач Павел Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Lovgach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Lovgach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Pavel Lovgach'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Lovgach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lovgach95/

Pavel Lovgach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Lovgach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Lovgach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Lovgach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2016 yılında FK Smorgon

1 Ağustos 2016 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi

13 Şubat 2018 yılında Dnepr Mogilev

4 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

15 Haziran 2019 yılında Molodechno

17 Nisan 2020 yılında Ostrovets

Pavel Lovgach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Lovgach şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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