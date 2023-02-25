Pavel Lyakhnovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Lyakhnovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Lyakhnovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Lyakhnovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Lyakhnovich 7 Ocak 1997 tarihinde Pleshchenitsy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ляхнович Павел Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Lyakhnovich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Lyakhnovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Lyakhnovich'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Lyakhnovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pavel_lyahnovich

Pavel Lyakhnovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Lyakhnovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Lyakhnovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Lyakhnovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BATE II

1 Temmuz 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında BATE II

23 Mart 2017 yılında Luch

1 Eylül 2017 yılında Krumkachi II

3 Nisan 2018 yılında Chist

8 Ağustos 2018 yılında FK Smorgon

1 Şubat 2019 yılında FK Uzda

7 Ağustos 2019 yılında Oshmyany-BDUFK

15 Temmuz 2020 yılında Viktoria MG

1 Nisan 2021 yılında Smolevichi

1 Nisan 2022 yılında Osipovichi

Pavel Lyakhnovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Lyakhnovich şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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