Pavel Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Marin 14 Haziran 1995 tarihinde Keila şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Marin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Marin'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Puuma

1 Temmuz 2013 yılında Levadia II

1 Ocak 2014 yılında Levadia

3 Ağustos 2018 yılında Kokkolan PV

31 Aralık 2018 yılında FCI Levadia

1 Ocak 2020 yılında JK Viljandi

1 Şubat 2021 yılında Kalju FC

Pavel Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Marin şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavel Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Real Tallinn (-2010)

Estonya takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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