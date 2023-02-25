Pavel Markov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Markov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Markov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Markov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Markov 4 Aralık 1991 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Марков Павел Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Markov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Markov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Markov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Markov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marik1515

Pavel Markov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Markov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Markov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Markov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mogilev II

1 Ocak 2012 yılında Polotsk

31 Aralık 2012 yılında Mogilev II

1 Ocak 2014 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2017 yılında Lokomotiv Gomel

1 Ocak 2018 yılında Granit

17 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv Gomel

23 Temmuz 2021 yılında Dnepr Mogilev

Pavel Markov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Markov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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