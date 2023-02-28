Pavel Mogilevets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Mogilevets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Mogilevets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Mogilevets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Mogilevets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Mogilevets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Mogilevets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Mogilevets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Mogilevets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Mogilevets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Mogilevets 25 Ocak 1993 tarihinde Kingisepp, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Могилевец Павел Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Mogilevets Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Mogilevets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Mogilevets'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Mogilevets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Mogilevets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pavel Mogilevets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Mogilevets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit

1 Ocak 2014 yılında Rubin Kazan

28 Ağustos 2014 yılında Zenit

1 Temmuz 2015 yılında Rostov

30 Haziran 2016 yılında Zenit

1 Ocak 2017 yılında Rostov

15 Şubat 2018 yılında Rubin Kazan

16 Ekim 2020 yılında Khimki

18 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2022 yılında Bunyodkor

Pavel Mogilevets kimdir

Pavel Mogilevets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Mogilevets şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Mogilevets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pavel Mogilevets nereli

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