Pavel Moulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Moulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Moulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Moulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Moulis 7 Nisan 1991 tarihinde Teplice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Moulis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Moulis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Pavel Moulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Moulis'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Moulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Moulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Moulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Moulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Teplice B

2 Mart 2011 yılında Ceska Lipa

30 Haziran 2011 yılında Teplice B

18 Temmuz 2011 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2012 yılında Teplice B

24 Ağustos 2012 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2013 yılında Teplice B

3 Şubat 2014 yılında FK Jablonec

24 Ocak 2015 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2015 yılında FK Jablonec

4 Temmuz 2015 yılında Sigma Olomouc

14 Temmuz 2016 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2017 yılında Sigma Olomouc

20 Temmuz 2018 yılında Teplice

14 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Pavel Moulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Moulis şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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