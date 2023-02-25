Pavel Okhremchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Okhremchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Okhremchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Okhremchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Okhremchuk 18 Haziran 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Охремчук Павел Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Okhremchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atletico Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Okhremchuk'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Okhremchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paylinio

Pavel Okhremchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Okhremchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Okhremchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Okhremchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Minsk-2

1 Ocak 2015 yılında Smolevichi

1 Mart 2017 yılında Granit

1 Şubat 2018 yılında Smolevichi

1 Mart 2019 yılında Granit

16 Temmuz 2020 yılında Belshina

14 Şubat 2022 yılında FK Smorgon

Pavel Okhremchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Okhremchuk şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Okhremchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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