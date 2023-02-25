Pavel Pampukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Pampukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pavel Pampukha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Pampukha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.