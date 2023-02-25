Pavel Pampukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Pampukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Pampukha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Pampukha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Pampukha 26 Haziran 1995 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пампуха Павел Иванович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Pampukha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Pampukha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Pampukha'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Pampukha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/pamp95/
Pavel Pampukha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Pampukha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Atlant Kobrin
12 Temmuz 2015 yılında Dynamo Brest II
9 Ağustos 2016 yılında FK Baranovichi
1 Ocak 2017 yılında Sparta Brodnica
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2018 yılında Rukh
18 Nisan 2020 yılında FK Malorita
1 Haziran 2021 yılında Niva Dolbizno
Pavel Pampukha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Pampukha şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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