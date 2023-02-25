Pavel Pashevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Pashevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Pashevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Pashevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Pashevich 4 Haziran 2001 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пашевич Павел Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Pashevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Pashevich'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Pashevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Pashevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Pashevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Pashevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BATE II

10 Temmuz 2020 yılında Gorodeya

31 Aralık 2020 yılında BATE II

11 Mart 2021 yılında Gomel

13 Temmuz 2021 yılında BATE II

14 Temmuz 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2021 yılında BATE II

25 Şubat 2022 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2023 yılında BATE II

Pavel Pashevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Pashevich şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Pashevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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