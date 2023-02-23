Pavel Pavlyuchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Pavlyuchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Pavlyuchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Pavlyuchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Pavlyuchenko 1 Ocak 1998 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Павлюченко Павел Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Pavlyuchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Pavel Pavlyuchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Pavlyuchenko'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavel Pavlyuchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/pavlyuchenkopasha35/

Pavel Pavlyuchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Pavlyuchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Pavlyuchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Pavlyuchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dnepr Mogilev

30 Temmuz 2017 yılında Dynamo Brest

12 Ocak 2021 yılında Rukh

21 Ocak 2022 yılında Termalica

Pavel Pavlyuchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Pavlyuchenko şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Pavlyuchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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