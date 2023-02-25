Pavel Priko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Priko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Priko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Priko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Priko 5 Eylül 1986 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Прико Павел Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Priko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Priko'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Priko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Priko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Pavel Priko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Priko şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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