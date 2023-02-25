Pavel Rassolko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Rassolko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Rassolko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Rassolko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Rassolko 29 Nisan 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Рассолько Павел Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Rassolko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Pavel Rassolko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Rassolko'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Rassolko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pavel_rassolko/

Pavel Rassolko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Rassolko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Rassolko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Rassolko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Luch

4 Ağustos 2018 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2018 yılında Luch

8 Şubat 2019 yılında Volna Pinsk

11 Şubat 2020 yılında Krumkachi

1 Nisan 2021 yılında Naftan

8 Nisan 2022 yılında Molodechno

Pavel Rassolko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Rassolko şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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