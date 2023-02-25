Pavel Satsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Satsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Satsuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Satsuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Satsuk 14 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сацук Павел Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Satsuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Satsuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Satsuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Satsuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Satsuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Satsuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dynamo Brest II

1 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Pavel Satsuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Satsuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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