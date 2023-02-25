Pavel Savitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Savitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Savitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Savitskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Savitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Savitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Savitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Savitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Savitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Savitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Savitskiy 12 Temmuz 1994 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Савицкий Павел Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Savitskiy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Pavel Savitskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Savitskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Savitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pashasavicki_88/

Pavel Savitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Savitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pavel Savitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Savitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Neman II

1 Ocak 2011 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2015 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2015 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest

26 Ocak 2021 yılında Rukh

12 Ocak 2022 yılında Neman Grodno

Pavel Savitskiy kimdir

Pavel Savitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Savitskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belkard Grodno

Pavel Savitskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 7 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 6 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 13 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pavel Savitskiy nereli

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