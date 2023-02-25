Pavel Sedko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sedko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Sedko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Sedko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Sedko 3 Nisan 1998 tarihinde Telmy-1 şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Седько Павел Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Sedko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Sedko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pavel Sedko'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Sedko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pashka_10_1998

http://www.instagram.com/pavel_siadzko17/

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Pavel Sedko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Sedko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Sedko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Sedko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dynamo Brest

29 Mart 2019 yılında Rukh

1 Temmuz 2020 yılında Dynamo Brest

23 Eylül 2021 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2022 yılında Gomel

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Pavel Sedko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Sedko şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Pavel Sedko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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