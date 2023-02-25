Pavel Seleznev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Seleznev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Seleznev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Seleznev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Seleznev 11 Haziran 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Селезнёв Павел Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Seleznev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Seleznev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pavel Seleznev'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Seleznev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/presel__

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Pavel Seleznev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Seleznev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Seleznev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Seleznev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk II

15 Nisan 2020 yılında Dzerzhinsk

26 Temmuz 2022 yılında FK Lida

5 Şubat 2023 yılında FK Smorgon

Pavel Seleznev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Seleznev şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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