Pavel Shorats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Shorats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Shorats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Shorats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Shorats 30 Ocak 1998 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шорац Павел Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Shorats Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Bartashevich yapmaktadır. Pavel Shorats, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Shorats'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Shorats Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pasha_shorac/

Pavel Shorats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Shorats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Shorats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Shorats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Lida

5 Ağustos 2018 yılında Morzycko

30 Ocak 2019 yılında FK Lida

1 Ağustos 2019 yılında Energetik-BGU

8 Temmuz 2020 yılında FK Lida

31 Aralık 2020 yılında Energetik-BGU

1 Şubat 2021 yılında FK Lida

Pavel Shorats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Shorats şuan FK Lida takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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