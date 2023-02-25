Pavel Silich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Silich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Silich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Silich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Silich 11 Mart 1999 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Силич Павел Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Silich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Silich'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Silich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Silich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Zhodino II
1 Ocak 2018 yılında Zhitkovichi
1 Aralık 2018 yılında Zhodino II
1 Ocak 2021 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Pavel Silich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Silich şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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