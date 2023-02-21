Pavel Soukup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Soukup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Soukup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Soukup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Soukup 14 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Soukup Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports-Supreme yapmaktadır. Pavel Soukup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Soukup'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Soukup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Soukup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Soukup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Soukup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2013 yılında Jihlava B

19 Şubat 2016 yılında HFK Trebic

31 Aralık 2016 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2017 yılında Jihlava

15 Şubat 2018 yılında Viktoria Zizkov

3 Mart 2020 yılında Sokol Hostoun

30 Haziran 2020 yılında Viktoria Zizkov

1 Temmuz 2022 yılında Jihlava

Pavel Soukup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Soukup şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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