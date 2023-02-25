Pavel Trofimchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Trofimchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Trofimchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Trofimchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Trofimchuk 23 Ocak 2001 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Трофимчук Павел Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Trofimchuk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Pavel Trofimchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 6 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Trofimchuk'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Trofimchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_pasha_19/

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Pavel Trofimchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Trofimchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Trofimchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Trofimchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gomel II

14 Nisan 2020 yılında Svetlogorsk

31 Aralık 2020 yılında Gomel II

6 Nisan 2021 yılında Lokomotiv Gomel

31 Aralık 2021 yılında Gomel II

6 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Pavel Trofimchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Trofimchuk şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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