Pavel Tseslyukevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Tseslyukevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Tseslyukevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Tseslyukevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Tseslyukevich 11 Mayıs 1995 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Цеслюкевич Павел Викторович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Tseslyukevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Tseslyukevich'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Tseslyukevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tisya7/

Haberin Devamı

Pavel Tseslyukevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Tseslyukevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Tseslyukevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Tseslyukevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Neman II

16 Mart 2016 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2016 yılında Neman II

17 Mart 2017 yılında Granit

31 Aralık 2017 yılında Neman II

1 Ocak 2018 yılında Neman Grodno

9 Temmuz 2020 yılında Gomel

31 Aralık 2020 yılında Neman Grodno

11 Ocak 2021 yılında Gomel

16 Temmuz 2021 yılında Dnepr Mogilev

Pavel Tseslyukevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Tseslyukevich şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.