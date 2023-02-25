Pavel Tumilovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Tumilovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Tumilovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Tumilovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Tumilovich 4 Eylül 1999 tarihinde Stolbtsy şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тумилович Павел Викторович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Tumilovich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Tumilovich'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Tumilovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Tumilovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında FK Uzda
1 Ocak 2018 yılında Neman Stolbtsy
1 Ocak 2019 yılında Dzerzhinsk
1 Temmuz 2019 yılında FK Uzda
1 Ocak 2020 yılında Neman Stolbtsy
30 Temmuz 2020 yılında BK Maxline
1 Kasım 2020 yılında ara verdi
27 Temmuz 2021 yılında BK Maxline
7 Şubat 2022 yılında ZY Zhodino
Pavel Tumilovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Tumilovich şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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