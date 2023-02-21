Pavel Vandas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Vandas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Vandas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Vandas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Vandas 25 Eylül 1995 tarihinde Salzkotten şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Vandas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Vandas'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Vandas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Vandas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Vandas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Vandas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2013 yılında Viktorie Jirny

22 Şubat 2018 yılında FC MAS Taborsko

3 Ağustos 2020 yılında Vysehrad

22 Şubat 2022 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında Vysehrad

1 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Pavel Vandas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Vandas şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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