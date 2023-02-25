Pavel Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Zabelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Zabelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Zabelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Zabelin 30 Haziran 1995 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Забелин Павел Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Zabelin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Pavel Zabelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Zabelin'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Zabelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/___zabella__/

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Pavel Zabelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Zabelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Zabelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Zabelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Neman II

1 Ocak 2015 yılında Neman Grodno

3 Nisan 2016 yılında FK Baranovichi

25 Temmuz 2016 yılında Neman Grodno

26 Temmuz 2016 yılında Granit

31 Aralık 2016 yılında Neman Grodno

1 Mart 2017 yılında Granit

31 Aralık 2017 yılında Neman Grodno

9 Ocak 2021 yılında Soligorsk

29 Mart 2021 yılında Neman Grodno

28 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

30 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

31 Aralık 2021 yılında Soligorsk

Pavel Zabelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Zabelin şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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