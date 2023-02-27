Pavels Pilats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavels Pilats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavels Pilats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavels Pilats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavels Pilats 4 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Pāvels Pilāts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavels Pilats Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Pavels Pilats'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavels Pilats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavels Pilats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavels Pilats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavels Pilats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Tukums

Pavels Pilats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavels Pilats şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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