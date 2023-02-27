Pavels Steinbors kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavels Steinbors Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavels Steinbors adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavels Steinbors Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavels Steinbors 21 Eylül 1985 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Pāvels Šteinbors şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavels Steinbors Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer yapmaktadır. Pavels Steinbors, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Pavels Steinbors'nin RFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavels Steinbors Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavels Steinbors isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavels Steinbors Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavels Steinbors futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Jurmala

1 Ocak 2008 yılında Blackpool

1 Mayıs 2008 yılında Jurmala

1 Temmuz 2008 yılında Metalurgs

15 Temmuz 2012 yılında Golden Arrows

2 Temmuz 2013 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2015 yılında Nea Salamis

1 Temmuz 2016 yılında Arka Gdynia

1 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia

24 Haziran 2022 yılında RFS

Pavels Steinbors Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavels Steinbors şuan RFS takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavels Steinbors Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skonto Riga

Letonya takımında 1 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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