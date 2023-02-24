Pavle Bonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Bonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Bonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Bonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Bonic 19 Temmuz 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pavle Bonić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Bonic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Pavle Bonic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Bonic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle Bonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Bonic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavle Bonic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Bonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2021 yılında NK Osijek U19

4 Ağustos 2022 yılında Sutjeska Foca

Pavle Bonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Bonic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pavle Bonic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.