Pavle İvelja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle İvelja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle İvelja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle İvelja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle İvelja 20 Ocak 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Павле Ивеља şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle İvelja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMS SPORTS yapmaktadır. Pavle İvelja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pavle İvelja'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle İvelja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle İvelja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle İvelja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle İvelja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk 1912

1 Ocak 2019 yılında Radnicki Sombor

1 Temmuz 2019 yılında Tek Sloga

1 Ocak 2020 yılında FK Sremčica

1 Temmuz 2021 yılında Javor-Matis

1 Şubat 2023 yılında Graficar

Pavle İvelja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle İvelja şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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