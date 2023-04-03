Pavle Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavle Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavle Jankovic 7 Ağustos 2005 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavle Jankovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Brzi Brod Nis futbol takımında oynamaktadır. OFK Brzi Brod Nis takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pavle Jankovic'nin OFK Brzi Brod Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavle Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavle Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mart 2021 yılında IMT Belgrad U17
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
4 Ağustos 2021 yılında Brodarac U18
8 Ağustos 2022 yılında IMT Belgrad U19
1 Şubat 2023 yılında Brzi Brod
Pavle Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavle Jankovic şuan OFK Brzi Brod Nis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.