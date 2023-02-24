Pavle Maletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Maletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Maletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Maletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Maletic 31 Ağustos 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pavle Maletić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Maletic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavle Maletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Maletic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle Maletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Maletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Maletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Maletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Crkvina

24 Şubat 2022 yılında Po­dri­nje

1 Eylül 2022 yılında Radnik Bijelj.

Pavle Maletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Maletic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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