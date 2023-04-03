Pavle Ognjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Ognjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pavle Ognjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavle Ognjenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.