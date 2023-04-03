Pavle Ognjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Ognjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Ognjenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavle Ognjenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavle Ognjenovic 11 Nisan 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavle Ognjenovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavle Ognjenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Ognjenovic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavle Ognjenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavle Ognjenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17
2 Ağustos 2019 yılında Graficar U17
30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19
4 Kasım 2022 yılında IMT Belgrad U19
Pavle Ognjenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavle Ognjenovic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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