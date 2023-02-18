Pavle Popeskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Popeskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Popeskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Popeskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Popeskovic 1 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Павле Попесковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Popeskovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavle Popeskovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Popeskovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle Popeskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Popeskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Popeskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Popeskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Pavle Popeskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Popeskovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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