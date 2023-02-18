Pavle Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavle Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavle Radunovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavle Radunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Radunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Radunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Radunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Radunovic 26 Mayıs 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Павле Радуновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Radunovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer yapmaktadır. Pavle Radunovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Radunovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavle Radunovicboyu ve yaşı kaç

Pavle Radunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Radunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavle Radunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Radunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2016 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2017 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ağu 2019 yılında Sindjelic Bg

21 Şubat 2020 yılında OFK Petrovac

25 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

17 Ocak 2021 yılında SSU Poli

30 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Timok Zajecar

6 Temmuz 2022 yılında Macva

Pavle Radunovic kimdir

Pavle Radunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Radunovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rad Belgrad (2012-2016)

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Pavle Radunovic nereli

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