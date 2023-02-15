Pavle Vagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Vagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Vagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Vagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Vagic 24 Ocak 2000 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Павле Вагић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Vagic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Pavle Vagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Vagic'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Pavle Vagic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paavlee/

Pavle Vagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pavle Vagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Vagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Vagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Malmö U19

13 Nisan 2017 yılında Malmö FF

10 Ağu 2018 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2018 yılında Malmö FF

8 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

8 Temmuz 2019 yılında Malmö FF

15 Temmuz 2019 yılında AFC Eskilstuna

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

2 Temmuz 2020 yılında J-Södra IF

31 Aralık 2020 yılında Malmö FF

12 Ağu 2021 yılında Rosenborg

15 Temmuz 2022 yılında Hammarby

Pavle Vagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Vagic şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavle Vagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (2006-2018)

İsveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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