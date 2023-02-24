Pavle Velimirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Velimirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Velimirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Velimirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Velimirovic 11 Nisan 1990 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Pavle Velimirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Velimirovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Pavle Velimirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Velimirovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavle Velimirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Velimirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Velimirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Velimirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Kecskeméti TE

1 Ocak 2010 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2011 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

7 Kasım 2012 yılında Etar

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

2 Ağustos 2013 yılında Rabat Ajax

1 Temmuz 2014 yılında Zeta Golubovac

9 Şubat 2016 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2017 yılında FK Lovcen

11 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

25 Temmuz 2018 yılında FK Decic Tuzi

23 Ocak 2022 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

Pavle Velimirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Velimirovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavle Velimirovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partizan Belgrad (bis 2008)

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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