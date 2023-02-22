Pavlos Laskaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Laskaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Laskaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Laskaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Laskaris 19 Mart 1996 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Λάσκαρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Laskaris Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Pavlos Laskaris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pavlos Laskaris'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Laskaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Laskaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlos Laskaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Laskaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2014 yılında Triglia Rafinas

19 Temmuz 2015 yılında Fostiras

12 Temmuz 2016 yılında Iraklis

28 Ocak 2017 yılında AO Chania

6 Temmuz 2017 yılında PAE Veria

23 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

17 Ocak 2019 yılında AO Trikala

31 Ağustos 2019 yılında Olymp. Volou

15 Ocak 2020 yılında AO Egaleo

1 Eylül 2022 yılında Kallithea

Pavlos Laskaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Laskaris şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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