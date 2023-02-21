Pavol Bajza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavol Bajza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavol Bajza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavol Bajza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavol Bajza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavol Bajza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavol Bajza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavol Bajza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavol Bajza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavol Bajza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavol Bajza 4 Eylül 1991 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavol Bajza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavol Bajza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavol Bajza'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavol Bajza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavol Bajza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavol Bajza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavol Bajza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dubnica

1 Temmuz 2012 yılında Parma

30 Temmuz 2014 yılında Crotone

9 Ocak 2015 yılında Parma

12 Ağustos 2015 yılında DNŠ Zavrč

13 Ocak 2016 yılında Iskra Borcice

14 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

3 Temmuz 2019 yılında Olympiakos N.

4 Ağustos 2020 yılında Slovacko

10 Ocak 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Slovacko

2 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Pavol Bajza kimdir

Pavol Bajza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavol Bajza şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bystrica (2004-06,) MFK Dubnica (2006-10)

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Pavol Bajza nereli

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