Pavol Safranko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavol Safranko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavol Safranko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavol Safranko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavol Safranko 16 Kasım 1994 tarihinde Stropkov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Pavol Šafranko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavol Safranko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quan Sports yapmaktadır. Pavol Safranko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pavol Safranko'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavol Safranko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pavolsafranko/

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Pavol Safranko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavol Safranko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavol Safranko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavol Safranko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tatran Presov

19 Şubat 2016 yılında Podbrezova

17 Ocak 2017 yılında Tatran Presov

18 Ocak 2017 yılında Dunajska Streda

21 Ağustos 2017 yılında Aalborg BK

10 Ağustos 2018 yılında Dundee United

31 Mayıs 2019 yılında Aalborg BK

1 Ağustos 2019 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında Sundowns

25 Ağustos 2022 yılında Sepsi OSK

Pavol Safranko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavol Safranko şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Pavol Safranko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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