Pawel Baranowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Baranowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Baranowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Baranowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Baranowski 11 Ekim 1990 tarihinde Suwałki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Baranowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Baranowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Pawel Baranowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pawel Baranowski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Baranowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Baranowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Baranowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Baranowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2008 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2009 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2009 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2010 yılında Stomil

30 Haziran 2011 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2011 yılında Stomil

1 Temmuz 2013 yılında GKS Belchatow

17 Temmuz 2015 yılında Aue

11 Ocak 2016 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2017 yılında Wigry Suwalki

12 Temmuz 2017 yılında Stomil

1 Temmuz 2018 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2019 yılında Gornik Leczna

14 Şubat 2022 yılında Atyrau

6 Şubat 2023 yılında Ruch Chorzow

Pawel Baranowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Baranowski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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