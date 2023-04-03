Pawel Brzoska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Brzoska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Brzoska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pawel Brzoska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pawel Brzoska 2 Haziran 2000 tarihinde Cieszyn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Brzóska şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pawel Brzoska Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Brzoska'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pawel Brzoska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pawel Brzoska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Rekord B-B
1 Ağustos 2019 yılında Wólczanka
16 Temmuz 2020 yılında Kuznia
30 Haziran 2021 yılında Wólczanka
27 Temmuz 2021 yılında MFK Karvina B
Pawel Brzoska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pawel Brzoska şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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