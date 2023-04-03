Pawel Brzoska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Brzoska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pawel Brzoska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Brzoska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.