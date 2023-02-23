Pawel Chrupalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Chrupalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Chrupalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Chrupalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Chrupalla 16 Mart 2003 tarihinde Szprotawa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Chrupałła şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Chrupalla Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Pawel Chrupalla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pawel Chrupalla'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Chrupalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Chrupalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Chrupalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Chrupalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fredrikstad U19

1 Ocak 2020 yılında Rosenborg II

19 Temmuz 2021 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2021 yılında Rosenborg II

24 Ağustos 2022 yılında Rosenborg

29 Ağustos 2022 yılında Kristiansund

31 Aralık 2022 yılında Rosenborg

1 Ocak 2023 yılında Wisla Plock

31 Aralık 2023 yılında Rosenborg

Pawel Chrupalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Chrupalla şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pawel Chrupalla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trosvik IF, Fredrikstad FK, Rosenborg BK

Polonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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