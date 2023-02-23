Pawel Jaroszynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Jaroszynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Jaroszynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Jaroszynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Jaroszynski 2 Ekim 1994 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Kamil Jaroszyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Jaroszynski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Pawel Jaroszynski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Jaroszynski'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Jaroszynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Jaroszynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Jaroszynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Jaroszynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cracovia II

1 Temmuz 2013 yılında Cracovia

18 Temmuz 2017 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2019 yılında Genoa

7 Ağustos 2019 yılında Salernitana

31 Ağustos 2020 yılında Genoa

21 Eylül 2020 yılında Pescara

1 Şubat 2021 yılında Salernitana

29 Haziran 2021 yılında Pescara

30 Haziran 2021 yılında Genoa

18 Temmuz 2021 yılında Salernitana

30 Haziran 2022 yılında Genoa

1 Temmuz 2022 yılında Salernitana

31 Ağustos 2022 yılında Cracovia

30 Haziran 2023 yılında Salernitana

Pawel Jaroszynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Jaroszynski şuan Cracovia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pawel Jaroszynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gornik Leczna (-2011)

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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