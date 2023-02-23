Pawel Kolodziejczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Kolodziejczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Kolodziejczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Kolodziejczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Kolodziejczyk 15 Kasım 2004 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Kołodziejczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Kolodziejczyk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Kolodziejczyk'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Kolodziejczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Kolodziejczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Kolodziejczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Kolodziejczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Skra II

14 Ekim 2022 yılında Skra Czesto.

Pawel Kolodziejczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Kolodziejczyk şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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