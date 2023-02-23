Pawel Lakota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Lakota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Lakota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Lakota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Lakota 17 Mart 2001 tarihinde Pszczyna şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Łakota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Lakota Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pawel Lakota'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Lakota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Lakota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Lakota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Lakota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Legia Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Legia II

6 Ağustos 2018 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2019 yılında Legia II

31 Temmuz 2019 yılında C. Elblag

30 Haziran 2020 yılında Legia II

28 Ağustos 2020 yılında Resovia

Pawel Lakota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Lakota şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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