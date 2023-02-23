Pawel Lenarcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Lenarcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Lenarcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Lenarcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Lenarcik 21 Mart 1995 tarihinde Tomaszów Mazowiecki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Lenarcik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Lenarcik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS yapmaktadır. Pawel Lenarcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pawel Lenarcik'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Lenarcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Lenarcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pawel Lenarcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Lenarcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Belchatow II

4 Ekim 2013 yılında GKS Belchatow

1 Ocak 2021 yılında Miedz Legnica

Pawel Lenarcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Lenarcik şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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