Pawel Olkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Olkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Olkowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Olkowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Olkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Olkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Olkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Olkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Olkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Olkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Olkowski 13 Şubat 1990 tarihinde Ozimek şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Mirosław Olkowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Olkowski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Pawel Olkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pawel Olkowski'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Olkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Olkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pawel Olkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Olkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Gwarek Zabrze

1 Ağustos 2009 yılında Lubin II

30 Haziran 2010 yılında Gwarek Zabrze

1 Temmuz 2010 yılında GKS Katowice

1 Mayıs 2011 yılında Gwarek Zabrze

1 Haziran 2011 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2011 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2014 yılında Köln

10 Temmuz 2018 yılında Bolton

9 Temmuz 2019 yılında Gaziantep FK

1 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Pawel Olkowski kimdir

Pawel Olkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Olkowski şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malapanew Ozimek, Gwarek Zabrze

Pawel Olkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pawel Olkowski nereli

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