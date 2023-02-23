Pawel Olszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Olszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Olszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Olszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Olszewski 7 Haziran 1999 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Olszewski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Olszewski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Pawel Olszewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Pawel Olszewski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pawel Olszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Olszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pawel Olszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Olszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Jagiellonia U19

1 Ocak 2016 yılında Jagiellonia

8 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

1 Ocak 2020 yılında Jagiellonia

Pawel Olszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Olszewski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pawel Olszewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wrocław Academy Wrocław

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.